Шофера новой маршрутки в Петрозаводске уволили за курение и хамство

Мэрия Петрозаводска тщательно следит за работой новых маршрутных автобусов, сообщили власти города.

Как на своей странице в соцсети рассказала врио главы карельской столицы Инна Колыхматова, в мэрию продолжают поступать обращения по поводу работы новых автобусов.



«Несмотря на то, что часть негативных сообщений оказалась попыткой старых маршрутчиков дестабилизировать работу новой компании, большинство все-таки подтвердилось, - отметила она. - Выборка нарушений за полмесяца получилась подробной. 30 июня основательно обсудили ее с исполнительным директором ООО «Транс-Балт» Сергеем Холодиловым».







По словам Колыхматовой, оплачивать проезд на автобусах № 5, 14 и 29 нужно при входе. Вход – через переднюю дверь. Маршрут № 14 обслуживают автобусы большого класса, здесь контрактом предусмотрены кондукторы, но их еще не набрали. В автобусах № 5 и 29 кондукторы не предусмотрены, поскольку это машины среднего класса. Оплата при входе через переднюю дверь.



«Исполнительный директор «Транс-Балта» обещал, что на следующей неделе автоматический информатор будет сообщать пассажирам о том, когда необходимо производить оплату. Также при входе на автобусах появятся таблички, напоминающие об этом горожанам», - отметила градоначальница.



По ее словам, на следующей неделе все водители будут управлять автобусами в форменной одежде. Также горожане пожаловались на одного из шоферов – он хамил и курил в кабине. В компании провели проверку, факты подтвердились, и шофера уволили.



«Ситуация с нарушением интервалов движения сложнее остальных: она завязана на кадрах. Сейчас бОльшая часть водителей из Санкт-Петербурга. «Транс-Балт» ищет шоферов среди местных жителей. Вакантных должностей «водитель категории Д» – 50. Еще 33 человека нужны на должность кондуктора. Обещали посодействовать в решении этой задачи – обратимся в Управление труда и занятости. Также в ближайшее время опубликуем в группе мэрии условия трудоустройства в «Транс-Балт», - рассказала врио главы столицы Карелии.



Кроме того, со следующей недели паблик перевозчика обещали вести активнее, реагирую на обращения горожан. Наконец, общая сумма штрафов, которые выплатит перевозчик, уже составляет три миллиона рублей.



Отметим, ранее мы решили спросить горожан, что в новых маршрутках Петрозаводска не соответствует заявленным критериям? Опрос «Столицы на Онего» - по ссылке.