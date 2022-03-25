Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки

Россияне, которые заступят на срочную военную службу этой весной, не будут направлены в горячие точки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщил Шойгу на селекторном совещании 29 марта, отправки новобранцев к местам прохождения службы начнутся в третьей декаде мая, пишет 47news.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания», — подчеркнул он.

Весенний призыв начнется 1 апреля. В вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будут направлены 134,5 тысячи человек — это меньше, чем было призвано весной 2021 года. Служба для большинства новобранцев начнется с профподготовки длительностью три-пять месяцев.

Шойгу также рассказал о ходе военной спецоперации на Украине. По его словам, российские военнослужащие выполнили основные задачи первого этапа. Далее внимание и усилия будут сосредоточены на освобождении Донбасса.