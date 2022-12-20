Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация

В 2023 году будет продолжено проведение спецоперации до полного выполнения задач, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выполнение специальной военной операции будет продолжено в 2023 году до полного выполнения задач, также свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии», — сказал он.