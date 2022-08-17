Шок: из-за сорванного ремонта школы в Петрозаводске учеников раскидали по разным учебным заведениям

Родители учеников закрывшейся на ремонт школы №3 оказались заложниками ситуации и бьют во все колокола, чтобы им помогли разрешить проблему.

Все дело в том, что средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков, расположенная в микрорайоне Ключевая на улице Антонова, 10, закрылась на капитальный ремонт. Детей распределили по школам города.

Чиновники старались как могли, но не все получилось.

Итак, по информации Минобразования Карелии, с 1 сентября первые классы закрывшегося учебного заведения будут учиться в школе № 33, что на улице Ключевой, 20, учащиеся вторых и третьих классов пойдут в школу № 39 на Нойбранденбургскую, 15, где их кроме всего прочего ждет вторая смена, и дети с 6-го по 9-е и 11-е классы определены в школу № 26 на Кукковку, на Балтийскую, 4.

Чтобы учащиеся школы № 3 смогли без проблем добраться с Ключевой до Кукковки, им, по заверениям мэра Петрозаводска Владимира Любарского, выдадут специальные карточки, по которым проезд на троллейбусах между двумя районами будет бесплатный. А для безопасности детей, которые распределены в школы микрорайона, на дорогу выйдут сотрудники ГИБДД, которые будут контролировать переход малышей через проезжую часть.

На первый взгляд, логистика почти подумана и вроде бы претензий у родителей быть не должно. А они есть! И возникли потому, что две недели назад место обучения младшеклассников из школы № 3 было совсем другим: в отремонтированной школе-интернате № 24 (Сегежская, 2). Но ремонт в интернате завершить к началу учебного года не успели, и малышей стали срочно распределять по разным школам.

В связи со сложившейся ситуацией были организованы встречи директора школы № 3 с родителями первоклассников, второклассников и третьеклассников, где обсуждались вопросы организации обучения детей, у которых с первых дней путь к знаниям оказался тернист.

На собрании родители схватились за голову. Во-первых, у многих из присутствующих оказалось двое, трое и даже четверо детей, которых в связи со сложившейся ситуацией придется вести в разные школы: например, второклассника в 39-ю, а первоклассника — в 33-ю. И в ту, и в другую школу малыши самостоятельно не доберутся.

Подробнее о проблеме с ремонтом школ и организацией обучениячитайте в статье «Трудная дорога в счастливое завтра».