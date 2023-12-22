Шоколад в кармане грабительницы может потянуть на 4 года лишения свободы

Молодая женщина стала фигурантом уголовного дела о грабеже.

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники сетевого продуктового магазина. Они рассказали, что посетительница вынесла товар на сумму около одной тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 28-летней подозреваемой. По версии полиции, она вошла в магазин и взяла шоколад. Спрятав его в карманы, злоумышленница прошла мимо кассы к выходу. Это заметил сотрудник охраны и продавец из соседнего отдела. Они побежали за женщиной, чтобы вернуть товар и догнали её. Однако та вырвалась, уронив часть украденного шоколада, и убежала.

По словам женщины, шоколад она продала, а незаконно вырученные деньги потратила на себя.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигурантке грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.