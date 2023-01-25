«Шоколадную фабрику в поселке не построишь»: глава Карелии раскритиковал протестующих против форелеводов

Отказ от создания форелеводческого хозяйства на озере Лоухское приведет к деградации расположенного там поселка — другой альтернативы для развития экономики нет.

Такое мнение высказал сегодня на совещании с правительством глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в поселке Плотина, жители которого протестуют против планов создания форелеводческого хозяйства, осталось около 100 жителей, в местной школе учатся 7 детей. Если не появится никаких новых предприятий, то на поселке придется «поставить крест», заявил Парфенчиков.

Он обратился к администрации поселка, которая тоже против прихода форелеводов, с просьбой предложить альтернативные проекты развития экономики.

«Шоколадную фабрику в поселке Плотина не построишь», — сказал губернатор.

Ранее на озере Лоухское уже пытались определить рыбоводные участки, но отменяли эти планы из-за протестов населения и местной администрации. На 21 февраля министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии назначило новое заседание комиссии по определению границ участка для выращивания форели на озере.