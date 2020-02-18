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Шопинг-туризм из России в Финляндию снова пошел на подъем

Новости. Общество
18:40, 19 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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По прогнозам, продажи российским туристам достигнут 600 миллионов евро, если курс рубля останется, по крайней мере, на прежнем уровне.

В Юго-Восточной Финляндии продажи росли с начала года, и ожидается, что этот год станет лучшим за предыдущие шесть лет, пишет служба новостей yle.fi.

Из-за низкой покупательной способности россиян ассортимент магазинов, однако, претерпел изменения. Сейчас преимущество отдается недорогим и легким товарам. С начала 2019 года норма беспошлинного ввоза товаров в Россию для личного пользования снизилась до 500 евро и 25 кг.

По прогнозам, продажи российским туристам достигнут 600 миллионов евро, если курс рубля останется, по крайней мере, на прежнем уровне.

Согласно возвратам по чекам Tax free, средняя сумма покупок в расчете на одного человека не выросла, а рост связан с большим числом пересечений границы.

В январе на МАПП Юго-Восточной Финляндии было зафиксировано 685 тысяч пересечений, что на 20 % больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что туристический поток из Карелии в Финляндию начал расти.

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