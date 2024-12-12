SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии

Предварительные выводы экспертов говорят о том, что вариантов для места запуска БПЛА всего три.

Разведывательный беспилотник, сбитый недалеко от нефтяного распределительного перевалочного комплекса в Выборгском районе Ленобласти, мог быть запущен с территории Финляндии. Об этом написали в тг-канале SHOT.

Как сообщили на канале, предварительные выводы экспертов говорят, что сбит был дрон типа "Баба Яга" или Mavic 3 Pro, максимальный радиус полёта которых доходит примерно до 35 км. Таким образом, вариантов для места запуска БПЛА всего три: Финляндия, Россия и акватория Финского залива.

Дрон был уничтожен поздно вечером 12 декабря силами ПВО в районе распределительного перевалочного комплекса-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Предположительно, он вёл съёмку комплекса.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия закупит беспилотники для контроля за границей с Россией.