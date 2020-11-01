Шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский требует власти прекратить "строительный позор" у детсада №99 (ВИДЕО)

Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский продолжает требовать от местных властей завершить благоустройство территории у детского сада №99.

Очередное видеобращение записал Максим Мазуровский к местным властям, пригрозив, что, если этот "строительный позор" не прекратится, то он, парень упрямый, и дойдет до федеральных СМИ.

Ранее Максим Мазуровский обратился к местным властям с просьбой завершить ремонт территории у детского сада, начатый 3 месяца назад.

С момента его обращения, 23 октября, прошла неделя, но на месте благоустройства у детского сада практически ничего не изменилось: разве что выпал снег.

На своей странице в соцсети Максим Мазуровский разместил видеообращение к местным властям, где возмущается грязью и бардаком, который устроили рабочие, начавшие ремонт территории у детского сада три месяца назад.

"Понимаю, что у вас там "пандемия", и вы всё валите на вирус, как на мёртвого, и уже, кажется, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно. Закончите уже, наконец, эту вакханалию! Доделайте, пожалуйста, эту работу! – возмущался Мазуровский. - Раз вы организовать процесс не можете за те баснословные деньги, наши и мои деньги, которые вы на всё это тратите, уже давно можно было просто взять в руки лопату и убрать эту грязь за собой!"

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы Комфортная городская среда" запланировано благоустроить 71 дворовую территорию многоквартирных домов. На эти цели выделено порядка 140 млн рублей.