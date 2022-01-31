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Шоумен рассказал, как «соблазняет бывшую жену Джейсона Момоа» в клинике «Кивач» в Карелии

Новости. Общество
07:15, 01 Февраля 2022
фото: https://www.instagram.com/khomenko.tv/

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Шоумен и блогер Александр Хоменко поделился своими впечатлениями от отдыха в клинике «Кивач» в Карелии.

Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, он обновляет кожу и релаксует на талассотерапии в морской грязи, «прогоняет прочь стрессы и тревоги на транскраниальной магнитной стимуляции, на сеансе интервальной гипоксической терапии омолаживат клетки и заодно проверяет, как будет себя чувствовать себя на Эльбрусе, и еще «залипает на природу среди карельских сосен под Вивальди в наушниках».

В списке дел шоумена числится и такое: «В 7 утра соблазняю бывшую жену Джейсона Момоа своим великолепным плаванием в бассейне — ей нужен новый Аквамен».

По словам Хоменко, он второй год подряд вместо Мальдив приезжает в «Кивач», чтобы «перезагрузиться и сделать полный чек-ап организма».

 

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