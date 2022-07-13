Штаб общественной поддержки Артура Парфенчиков открылся в Петрозаводске в преддверии выборов

В Национальной библиотеке Карелии 25 июля состоялось открытие штаба общественной поддержки Артура Парфенчикова — его кандидатура выдвинута на должность главы республики.

В этом событии приняли участие представители ключевых секторов экономики, районной власти и общественности.

Основная задача штаба общественной поддержки действующего губернатора — генерировать идеи и инициативы по развитию региона. Одно из наиболее часто звучащих предложений касается транспортной системы Карелии в целом и Петрозаводска в частности.

Конечная цель начатых преобразований в городских перевозках — создание полноценной системы общественного транспорта. Как отметил Артур Парфенчиков, троллейбусы в Петрозаводске будут сохранены, поэтому приобретать новые машины город начал не дожидаясь заключения РОСДОРНИИ, ведущего разработку транспортной cсхемы города. По мнению главы республики, по такому же пути отчасти стоит пойти и в жилищно-коммунальном хозяйстве — муниципальные предприятия могут составить здесь конкуренцию бизнесу.

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