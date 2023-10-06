Шторм накрыл набережную в Петрозаводске

Известная фотограф из Карелии запечатлела штормовые волны на петрозаводской набережной.

Карельский фотограф Арина Степенная выложила на своей странице в соцсети фото штормящего Онежского озера. Большие волны буквально скрыли набережную в Петрозаводске.

«Набережная Онежского озера исчезла под каскадом волн. Разгул водной стихии — это нечто потрясающее и ужасающее одновременно. Сегодня природа решила показать свой характер — сбивающий с ног ветер и сумасшедшей высоты волны. Небольшой каменный парапет с пирамидой просто скрылся под водой, как и прибрежная полоса набережной», — написала автор фото.

Ранее в ЕДДС Петрозаводска предупредили о циклоне, обрушившемся на Карелию.