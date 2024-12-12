Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Спасатели соссылкой на карельский Гидрометцентр обновили информацию о непогоде в Карелии.



Так, днём в понедельник, 16 декабря, местами по юго-западным районам республики ожидаются сильный снег, метель, а также усиление юго-восточного ветра с порывами 15-17 метров в секунду.



На акватории Ладожского озера порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

В МЧС посоветовали выбирать одежду и обувь по погоде, переходить дорогу только в установленных местах, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и не превышать скорость.

Ранее спасатели предупреждали об усилении ветра по юго-западным районам республики.