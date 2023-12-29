Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Штормовое предупреждение из-за морозов объявили в Карелии на ближайшие трое суток.
Об опасном гидрометеорологическом явлении сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
В ЕДДС со ссылкой на карельский Гидрометцентр объявили штормовое предупреждение.
Так, с 6 по 8 января в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10°С и больше.
Под действие опасного явления попадает Петрозаводск.
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