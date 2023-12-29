Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Штормовое предупреждение из-за морозов объявили в Карелии на ближайшие трое суток.

Об опасном гидрометеорологическом явлении сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В ЕДДС со ссылкой на карельский Гидрометцентр объявили штормовое предупреждение.

Так, с 6 по 8 января в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода — среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10°С и больше.

Под действие опасного явления попадает Петрозаводск.