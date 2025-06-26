Штормовой фронт оставил без света несколько поселков в Карелии

Стихия обрушилась на Лахденпохский район республики.

Штормовой фронт оставил без света несколько поселков в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сообщила глава района Оксана Жесткова.

— Из-за поваленных деревьев много точечных отключений от электроснабжения, — написала Оксана Жесткова. — Бригады энергетиков, дорожников и ЖКХ работают в усиленном режиме.

По словам главы района, вмближайшее время будет подключено Куркиекское направление и восстановлено водоснабжение в поселке Ихала. Также бригады энергетиков работают на Элисенваарском направлении.

— Много поваленных деревьев на дорогах! Будьте внимательны, — написала Жесткова. — ЕДДС района принимает вопросы круглосуточно по тел 8 (921) 524-94-11