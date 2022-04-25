Штормовой ветер обрушится на Карелию во вторник

Жителей республики предупреждают о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского Гидрометцентра, 3 мая местами по Карелии ожидается усиление западного, юго-западного, на севере северо-западного ветра порывами 15-17 м/с.

По действие неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводск, сообщили в ЕДДС столицы Карелии.

Напомним, МЧС Карелии ранее информировало, что в понедельник, 2 мая, на территории республики ухудшится погода.