Штормовой ветер продолжит портить жизнь жителям Карелии

В ночь на понедельник в республике сохранится штормовой ветер.

Как сообщает единая дежурно-дисперская служба Петрозаводска,

в ночь на 9 октября в южных и центральных районах республики сохранится сильный ветер северо-восточного, северного направления порывами до 15-17 м/с, на акваториях крупных водоемов до 20 м/с.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что непогода на десятки часов лишила электричества несколько районов Петрозаводска.