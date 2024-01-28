Штормовой ветер продолжит трепать нервы жителям Карелии

Ветреная погода сохранится и ночью 30 января.
По информации карельского ЦГМС в ночь на вторник, 30 января, местами по Карелии сохранится сильный юго-западный ветер.
Его порывы могут достигать скорости в 18 м/с. Об этом предупреждает единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.
Ранее синоптики прогнозировали сильный ветер на понедельник, 29 число.
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