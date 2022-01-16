Штормовой ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об усилении ветра по северным и западным районам республики до 23 м/с.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 13 до 16 часов 17 января по северным и западным районам республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 23 м/с. На севере республики ожидается местами сильный снег, метель.

Порывистый северо-западный ветер сохранится в большинстве районов республики ночью 18 января.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория республики.

В МЧС Карелии рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.