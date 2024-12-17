Штормовой ветер вновь обрушится на Карелию

Жителей республики предупредили о грядущей опасности.

В МЧС Карелии со ссылкой на региональный Гидрометцентр предупредили о неблагоприятном явлении, идущем на республику 19 декабря

Начиная с 6-9 часов утра местами, начиная с юго-западных районов, ожидается сильный снег, метель, в отдельных районах усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с, на акваториях крупных водоемов до 24 м/с.

Непогода пройдутся по всем районам республики, включая столицу - Петрозаводск.

В МЧС жителям республики рекомендовали не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять автомобили под слабо укрепленными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; при движении соблюдать необходимую дистанцию.