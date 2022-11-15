«Штраф до 300 тысяч»: в полиции Карелии напомнили о запрете на вырубку елок

В преддверии новогодних праздников в полиции Медвежьегорска напомнили об ответственности за незаконно срубленную ель.

В паблике местной полиции перечислили наказания за незаконную рубку деревьев. Так, гражданам, срубившим ель, грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, в полиции напомнили, что штраф можно получить и за перевозку ели, если края будут выступать за габариты автомобиля.

В этом случае любители живой ели на Новый год могут расстаться с 500 рублями.