Штраф до 5 миллионов рублей вводится за осквернение георгиевской ленты

Госдума во втором чтении приняла закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты, вплоть до лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Согласно инициативе за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность. При этом любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться. Так, за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать административная ответственность до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Во втором чтении Дума одобрила поправки. Одной из них исключается обязанность использования георгиевской ленты в памятные даты России, которые не связанны с военными событиями. Также поправками устанавливается возможность использования георгиевской ленты во время проведения органами власти широкого круга мероприятий.

Как отметил ранее один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Как подчеркнула соавтор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, георгиевская лента сегодня объединяет не только граждан России, но и соотечественников за рубежом.