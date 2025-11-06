«Штраф до 700 тысяч рублей»: В Госдуме анонсировали новые штрафы за борщевик для владельцев земельных участков

1 марта 2026 года в России владельцев всех земельных участков обяжут бороться с борщевиком. За невыполнение требований будет грозить штраф: для физ. лиц — до 50 тысяч рублей, для юр. — до 700 тысяч рублей.

С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей, сообщает Риа.

— Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии, — заключил Сергей Колунов.Как пояснил парламентарий, ранее борьба с сорными растениями регулировалась в основном в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Новая норма распространит эти обязанности на всех владельцев земли.

Он также добавил, что регионам дадут право самостоятельно определять размеры штрафов и устанавливать перечень опасных растений, характерных для их территории.

Ранее 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает правообладателей земельных участков принимать меры по борьбе с инвазивными растениями, наносящими ущерб экологии.

