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Штраф за неповиновение силовикам на митинге хотят повысить в четыре раза

Новости. Общество
20:40, 24 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, повышающий штрафы за неповиновение сотрудникам силовых структур. Текст документа в понедельник размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас максимальные штрафы за это составляют для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 20 тыс. рублей, для юрлиц - 100 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение силовикам. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Кроме того, за это вводится новый вид наказания - обязательные работы от 40 до 120 часов.

По мнению Вяткина, сегодня суммы штрафов "не соответствуют степени потенциальной опасности соответствующих деяний".

"При этом игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов, в том числе в связи с мягкостью соответствующих санкций, подрывает основы управления в государстве, препятствует исполнению представителями власти своих служебных обязанностей и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения оперативно-разыскных и следственных действий, невозможность осуществления профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности", - считает парламентарий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-24 21:18:29
"Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы." Ведь чем сильнее страна погружается в экономический кризис – тем жестче становится законодательство. В Госдуму внесен пакет поправок, ужесточающих законодательство о митингах, выборах, СМИ и некоммерческих организациях (НКО). Всего за прошлую неделю было внесено восемь инициатив. В общем, здравствуй, диктатура страха перед массами.
Скрепы должны скреплять сильнее. Аминь.
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