Штраф за переход железной дороги в неположенном месте увеличат в разы

Госдума увеличит штрафные санкции для нарушителей на железной дороге и введет новые штрафы за навязывание услуг.

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которыми увеличивается один штраф и вводится другой. Первое изменение закона не порадует жителей Карелии, а второе – наоборот.

Во-первых, депутаты решили в 20 раз увеличить штраф за переход железной дороги в неположенном месте. Сколько придется отдать нарушителю, знает проект «Жизнь и кошелек».

Во-вторых, народные избранники решили бороться с навязыванием покупателю дополнительных товаров или услуг. Такой практикой особо грешат автосалоны и банки. Что предлагают депутаты Иван Сухарев и Сергей Каргин, читайте в том же издании.