Штраф за плевки в общественных местах впервые ввели в регионе России

Россия стала третьей страной в мире, где есть такая ответственность.

Штраф за плевки в общественном месте введен в Ярославской области.



Губернатор Михаил Евраев рассказал о новшестве в региональном административном законодательстве кинорежиссеру Никите Михалкову.



Он сослался на опыт других стран.



«Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», - заявил чиновник.



Сколько придется заплатить нарушителю за плевок, знает проект «Жизнь и кошелек».