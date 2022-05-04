Штрафовать за мусор во дворах надо всех жильцов без разбора, считает глава Жилищного надзора Карелии

Жильцы многоквартирных домов должны нести коллективную ответственность за мусор, даже если конкретный виновный остался неизвестен.

Такое мнение в интервью телеканалу «Сампо ТВ. 360» высказал председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Если возле дома грязь и бардак, должна прийти — пусть это будет экологическая полиция, пусть это будет какой-то специальный орган — он должен повесить штраф на дом, на всех жителей, и все жители должны этот штраф платить… По-видимому, только так можно сегодня навести порядок. Все остальное приводит к разговорам, совещаниям: «А давайте подумаем, давайте поговорим», — сказал Темнышев.

По его словам, сейчас в законодательстве не прописаны меры ответственности физических лиц за нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами и другим мусором.