Штрафы таксистам за перевозку детей без автокресел существенно вырастут

Штрафы самозанятым таксистам за перевозку детей без автокресел поднимут до 50 тысяч рублей.
Поправку об увеличении штрафа одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет «Фонтанка» со ссылкой на таблицу поправок в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Согласно инициативе, штраф для водителя увеличат с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц со 100 до 200 тысяч рублей.
Таким образом, самозанятые водители такси будут нести ответственность наравне с должностными лицами. Отсутствие кресла обойдется им не в 5 тысяч рублей, как для физических лиц, а в 50 тысяч рублей.
Напомним, автолюлька или детское кресло обязательно для пассажиров до 7 лет. Дети от 7 до 11 лет на заднем сиденье должны быть пристегнуты ремнями безопасности, на переднем сиденье должны быть кресла или бустер.