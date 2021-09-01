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Штрафы, выписанные с помощью видеокамер, с 1 сентября можно обжаловать на «Госуслугах»

Новости. Общество
09:00, 03 Сентября 2021
фото: Григорий Сысоев/ТАСС, архив

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Российские автомобилисты смогут обжаловать на «Госуслугах» штрафы, выписанные при помощи камер фото- и видеофиксации.

Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2021 года.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки <…> может быть также подана в форме электронного документа <…> с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в тексте документа, который цитирует РИА Новости.

Жалобу можно также направить через сайт суда, если есть такая техническая возможность. С помощью «Госуслуг» можно также передать копию решения по указанной жалобе.

Кроме того, также 1 сентября вступило в силу постановление правительства России от 19 июня 2021 года № 947. Оно утверждает правила доставки получившим штрафы с камер водителям через «Госуслуги».

Согласно правилам, постановление направляется почтовым отправлением в электронной форме через информационную систему организации почтовой связи (то есть оно появится в личном кабинете адресата на «Госуслугах»). Доставленным оно считается с момента его размещения в личном кабинете или с момента входа автомобилиста на «Госуслуги» в течение семи дней со дня размещения документа.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Анечка
2021-09-03 11:06:17
Ерунда, опять "освоили" программу, которая работать будет только в газетах и на словах!
Пробовала один раз дозвониться , ещё до того, в отдел видеофиксации, сразу предупредили, что если обматерят ,то не удивляйтесь,там тысячи обращаются ....так и плюнула,заплатила штраф,не разобравшись...а смысл?
Андрей Баранов
2021-09-03 10:12:14
Чушь собачья. В россии может где-то и работает. У нас пока нет. Специально сейчас зашел, проверил, нет такой функции у нас
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