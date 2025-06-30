Штрафы за мусор возле контейнерных площадок планируют ввести в Карелии

Законопроект о штрафах за содержание контейнерных площадок поступил в Заксобрание Карелии.

В Карельский парламент поступил законопроект, который предполагает внесение изменений в Закон «Об административных правонарушениях». Текст законопроекта опубликован на сайте регионального парламента.

- Допущение лицами, ответственными за содержание контейнерных площадок, загрязнения территории в радиусе 5 метров от них, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, - говорится в тексте.

За повторное нарушение должностные лица заплатят от десяти до пятнадцати тысяч рублей, юридические лица - от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Закон направлен на пресечение фактов ненадлежащего содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.