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Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесу увеличены в 10 раз

Новости. Общество
16:29, 25 Мая 2022
фото: © Совет Федерации

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает, что многократное увеличение штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности может стать действенной мерой в борьбе с лесными пожарами.

Совет Федерации на пленарном заседании 25 мая одобрил закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном — для должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности в лесах.  Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах граждан будут штрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей вместо 1,5-3 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. В настоящее время наказание для них составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф увеличен от 100 до 400 тысяч рублей (сейчас от 50 до 200 тысяч рублей).

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесом с нарушением требований правил пожарной безопасности граждан теперь будут наказывать на 30-40 тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч рублей, юридических — 300-500 тысяч рублей.

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для граждан штраф составит от 50 до 60 тысяч рублей вместо 5 тысяч рублей. Должностные лица за это заплатят от 100 до 110 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч рублей). Самый крупный штраф ждет юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей (сейчас от 500 тысяч до 1 млн).

По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, данные меры направлены на сокращение число лесных пожаров, причиной которых является человек, а, точнее, его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. По данным МЧС, за последние 10 лет горение сухой растительности и мусора стали причинами большинства пожаров в России, 90% лесных пожаров возникает по вине человека.

«Для Карелии прошлый год выдался очень тяжелым. Был введен режим чрезвычайной ситуации на территории лесов во всех районах республики. Согласно информации из Минприроды Карелии, по результатам анализа прошлогодней ситуации увеличено финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Всего в 2022 году на борьбу с лесными пожарами предусмотрено 360 млн рублей. Также по данным ведомства, изменена структура лесопожарного центра. Закупается новая лесопожарная техника, предусмотрено авиапатрулирование лесов на всей территории Карелии. В конце 2021 года за счет средств республиканского бюджета приобретено 4 беспилотных летательных аппарата. С их помощью будут проводиться обследование кромки пожаров. И при этом с начала пожароопасного сезона в лесах республики произошло уже 4 лесных пожара, выгорело 6,2 га. Люди продолжают нарушать правила противопожарной безопасности. Поэтому ужесточение административной ответственности — это вынужденная мера. Надеемся, что многократное увеличение штрафов остановит тех, кто сегодня безответственно обращается с нашим «зеленым золотом», — отметил парламентарий.

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