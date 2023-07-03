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Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в пять раз

Новости. Общество
14:25, 05 Июля 2023
фото: Совет Федерации

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Сенаторы предложили ввести штраф за недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования от пяти до 10 тысяч рублей, сообщил Игорь Зубарев.

Новый законопроект, одним из разработчиков которого стал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, предполагает в пять раз повысить штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Если сейчас несговорчивых граждан могут оштрафовать за подобное нарушение на одну – две тыс. рублей, то после принятия изменений в КоАП штрафы составят уже 5–10 тыс. рублей. Должностным лицам недопуск в помещения газовщиков обойдется в сумму до 100 тыс., а юрлицам — до 500 тыс. За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования собственникам жилья придется заплатить 10 тыс. рублей.

Авторы законопроекта предлагают наказывать и за самовольный демонтаж, замену, перенос, переустройство внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без привлечения специализированной организации, с которой заключен договор. Для граждан штрафы составят 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц —25-100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 100-200 тысяч рублей, юрлиц —200-500 тысяч рублей.

Предложенные сенаторами меры, направленные на сокращение число аварий с бытовым газом, уже одобрило правительство России. В ближайшее время законопроект поступит в Госдуму.

«Взрывы бытового газа в жилых домах - не редкость для наших регионов. Только в этом году такие аварии в России унесли жизни 23 человек. В Карелии сегодня успешно реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, в республике будет построено около 700 км межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей. Вскоре еще 26,2 тысячи домовладений в районах будут с газом, который не должен стать опасным для людей. И наш законопроект как раз и направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах. Люди, не пуская в квартиры специалистов, делая планировки, создающие проблемы с вентиляцией, будут наказаны рублем. Такие меры должны заставить их задуматься. Трагедий можно избежать, если своевременно проводить обслуживание газового оборудования. Уверен, что наш законопроект поддержат коллеги в Госдуме и Совете Федерации», - отметил Игорь Зубарев.

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