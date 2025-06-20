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Штрафы за отказ остановиться по требованию полиции выросли в 10 раз

Новости. Общество
20:00, 07 Июля 2025
фото: © stock.adobe.com

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В России существенно увеличится штраф за отказ остановить машину по требованию полиции.

 

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции, пишет РИА Новости. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее, согласно законодательству, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке был предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Новым законом устанавливаются штрафы в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусмотрено административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжелых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. 

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