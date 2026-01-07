РЕКЛАМА
Тема недели
«Это не только про танцы»: организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о своем проекте
07 января, 18:02 Статьи
Кинотетрис
«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Обществоведение
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Новости

Страховщики назвали самые угоняемые марки авто в России в 2025 году

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут с 9 января до 5 тысяч рублей

20:30

Организаторы Рождественского бала в Петрозаводске рассказали о предстоящем событии

19:30

Местами до минус 32: прогноз в Карелии на 8 января

18:30

Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе

17:20

Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

16:50

Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

15:55

Пожарные спасли дом в селе Шелтозеро в Карелии

15:19

В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10
Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут с 9 января до 5 тысяч рублей
07 января, 20:30 Общество
С 9 января произойдет значительное повышение штрафов за перевозку детей без кресел. Особенно стоит опасаться таксистам.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

О резком росте штрафа за данное нарушение пишет ТАСС. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство. Так, взыскание для водителя вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для компаний — до 200 тысяч.

Добавим, что самозанятых таксистов приравняют к должностным лицам и будут штрафовать на ту же сумму – до 50 тысяч.

Ранее мы рассказывали, что еще изменилось для россиян с 1 января 2026 года.

Все, что случилось сегодня
07 января, 22:20 Хроника дня
Местами до минус 32: прогноз в Карелии на 8 января
07 января, 18:30 Погода
Пассажирка перевернувшегося в Карелии судна на воздушной подушке рассказала о неадекватном водителе
07 января, 17:20 Происшествия
Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз
07 января, 15:55 Общество
