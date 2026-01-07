Штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут с 9 января до 5 тысяч рублей

С 9 января произойдет значительное повышение штрафов за перевозку детей без кресел. Особенно стоит опасаться таксистам.

О резком росте штрафа за данное нарушение пишет ТАСС. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство. Так, взыскание для водителя вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для компаний — до 200 тысяч.

Добавим, что самозанятых таксистов приравняют к должностным лицам и будут штрафовать на ту же сумму – до 50 тысяч.

Ранее мы рассказывали, что еще изменилось для россиян с 1 января 2026 года.