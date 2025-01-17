Штурмовавшего магазин молодого рецидивиста и устроившего квест с задержанием поймали в Петрозаводске на месте преступления

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали молодого петрозаводчанина, забравшегося ночью в магазин.

Ночью в минувшую субботу в полицию Петрозаводска поступило сообщение о происшествии. Кто-то незаконно проник в сетевой магазин, разбив стекло на входной двери.

На место незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. Злоумышленник не успел покинуть помещение и, заметив полицейских, спрятался. Несмотря на все его старания, вскоре он был задержан.

К преступлению оказался причастен петрозаводчанин 2004 года рождения, который ранее уже был судим. При нем нашли пакеты с товарами, которые он собирался вынести. В числе похищенного — 8 бутылок алкоголя стоимостью около 9 тысяч рублей, а также продукция из табачного павильона.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в специальное помещение для задержанных лиц. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, расскащали в пресс-службе МВД Карелии.