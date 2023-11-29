Шуя вышла из берегов в Прионежском районе Карелии

Шуя затопила прибрежную зону в поселке Бесовец.

Администрация Прионежского района информирует местных жителей о незначительном повышении уровня воды в реке Шуя.



Власти района сообщили о том, что наблюдаются небольшие затопления прибрежной зоны на улице Нижней в посёлке Бесовец.



Ситуация находится под контролем, отметили в сети.

В случае дальнейшего повышения уровня реки и возможного затопления частных участков и жилых домов жителей просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона: 57-84-42

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Напомним, синоптики предупреждали о возможных наводнениях. Так, холод и ветер будут способствовать образованию шуги на водоемах Карелии. Уровни рек Кемь, Нижний Выг, Кумса, Суна, Шуя Онежская и других продолжать повышаться, возможно затопление пойменных участков.