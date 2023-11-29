Шуя вышла из берегов в Прионежском районе Карелии

Шуя затопила прибрежную зону в поселке Бесовец.
Администрация Прионежского района информирует местных жителей о незначительном повышении уровня воды в реке Шуя.
Власти района сообщили о том, что наблюдаются небольшие затопления прибрежной зоны на улице Нижней в посёлке Бесовец.
Ситуация находится под контролем, отметили в сети.
В случае дальнейшего повышения уровня реки и возможного затопления частных участков и жилых домов жителей просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона: 57-84-42
Ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске Лососинка готова выйти из берегов.
Напомним, синоптики предупреждали о возможных наводнениях. Так, холод и ветер будут способствовать образованию шуги на водоемах Карелии. Уровни рек Кемь, Нижний Выг, Кумса, Суна, Шуя Онежская и других продолжать повышаться, возможно затопление пойменных участков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание