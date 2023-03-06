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Шунгитовые медали получили победители соревнований по триатлону в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
18:20, 09 Марта 2023
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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В столице Карелии 8 марта прошли республиканские соревнования по зимнему триатлону.

Как сообщили в Минспорта Карелии, Международный женский день на Кургане в Петрозаводске отметили соревнованиями по зимнему триатлону. На старт дистанций фестиваля «TRIATHLON KARELIA» вышли более 100 спортсменов.

Зимний триатлон (бег, велосипед, лыжи), зимний дуатлон (бег, лыжи), детские старты (бег, лыжи) вызвали большой интерес у спортсменов республики.

«Мы впервые провели в Карелии зимний дуатлон и были приятно удивлены количеством участников. Только в рамках детских стартов свои силы решили попробовать более 70 ребят. К нам приехали целые команды с тренерами из районов Карелии, например, Пряжинского, Олонецкого. Думаю, это обусловлено популярностью в республике лыжного спорта и легкой атлетики», — рассказывает Михаил Похвалин, руководитель Федерации триатлона Карелии.

Победителей, имена которых можно узнать в паблике Минспорта, ждали медали из шунгита, а девушкам достались еще и букеты.

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