Шутник из Медгоры заставил пожарных броситься на помощь несуществующему пенсионеру

Вечером 23 числа диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорска поступил ложный вызов.

Субботним днем диспетчер пожарной охраны принял сообщение о возгорании дома по улице Санаторной.



Неизвестный сообщил, что в горящем доме находится пожилой человек.



На место выехали пожарные дежурного караула, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району».



Никакого возгорания брандмейстеры не обнаружили. Параллельно диспетчеру снова позвонил этот же абонент и сказал, что он просто пошутил.



За подобный юмор предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.