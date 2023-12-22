Шутник из Медгоры заставил пожарных броситься на помощь несуществующему пенсионеру

Вечером 23 числа диспетчеру пожарной охраны Медвежьегорска поступил ложный вызов.
Субботним днем диспетчер пожарной охраны принял сообщение о возгорании дома по улице Санаторной.
Неизвестный сообщил, что в горящем доме находится пожилой человек.
На место выехали пожарные дежурного караула, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району».
Никакого возгорания брандмейстеры не обнаружили. Параллельно диспетчеру снова позвонил этот же абонент и сказал, что он просто пошутил.
За подобный юмор предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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