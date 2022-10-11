Шуточное предостережение от убийства медведя получил депутат парламента Карелии

Депутаты парламента Карелии поспорили, заслуживают ли они особого отношения со стороны правоохранительных органов.

Эта тема возникла сегодня на заседании Законодательного собрания при обсуждении проекта закона о внесении изменений в Административный кодекс. Авторы законопроекта хотят, чтобы Госдума на федеральном уровне установила особый порядок привлечении региональных депутатов к административной ответственности.

Один из авторов законопроекта, депутат от КПРФ Сергей Андруневич пояснил, что эта норма уже прописана в федеральном законодательстве, регламентирующем основные принципы работы региональных парламентов. Там говорится, что к ним должен применяться особый порядок привлечения к уголовной и административной ответственности. Уголовное дело против депутата могут возбудить только по решению руководителя регионального Следкома, а по поводу административной ответственности такого условия нет. По мнению Андруневича, надо устранить этот пробел в федеральном законодательстве и принять закон, согласно которому депутата можно привлекать к административной ответственности только с согласия прокурора.

Против инициативы выступили депутаты от «Единой России». Леонид Лиминчук напомнил о скандале, который в начале года разразился вокруг депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Суд приговорил его к тем годам лишения свободы условно за незаконное убийство лося.

«Сергей Степанович, мы вам не дадим возможность здесь убить медведя, а потом защищать свое право, что это не медведь, а кто-то еще. Я образно выражаюсь», — пошутил Лиминчук.

Эта шутка понравилась спикеру парламента Элиссану Шандаловичу.

«Надеюсь, Сергей Степанович, не собирается убивать карельского медведя. Он больше по рыбалке, мне кажется», — добавил председатель парламента.

В итоге обсуждения большинство депутатов проголосовало против законопроекта.