Швея из Карелии поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе

В Карелии завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея».

Региональный этап конкурса проводился впервые. В номинации «швея» приняли участие 7 человек. Для них была теоретическая часть и практические задания — изготовить два кармана, воротник к полочке и еще несколько деталей.

Уровень сложности практических работ и теоретически заданий соответствовал не менее чем четвертому разряду работ по профессии «Швея». На церемонии закрытия конкурса исполняющая обязанности Начальника Управления Наталья Кушнерова отметила, что в Карелии региональный этап по данной номинации проходит впервые:

«Вчера был трудный и волнительный день. Участницы продемонстрировали свои знания и умения и они все молодцы, потому что решились участвовать в конкурсе и состязаться со своими коллегами бок о бок. Спасибо всем, кто принимал участие в этом грандиозном событии. Региональный этап конкурса проводился в Костомукше при поддержке группы компаний «Восток-Сервис» на площадке ООО «Швейная фабрика «Арктика». Призеры регионального этапа награждены памятными подарками и грамотами», — рассказала Наталья Кушнерова.

Победительницами стали работницы предприятия ООО «Швейная фабрика «Арктика» (ГК «Восток-Сервис»): Евгения Назарова, Елена Андреева, Вероника Варт.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках нацпроекта «Кадры». Его целью является повышение престижа рабочих профессий и трудовых достижений, демонстрация квалификации, обмен опытом, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии.

Победитель Евгения Назарова примет участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в Нижнем Новгороде 11–12 сентября, и поборется за главный приз — один миллион рублей, занявшие второе и третье места получат 500 и 300 тыс. рублей соответственно.

Напомним, на ООО «Швейная фабрика «Арктика» (ГК «Восток – Сервис») с 2023 года трудоустроены более 250 человек. Обучение сотрудников проходило за счет средств регионального бюджета. Соответствующая программа обучения инициирована по инициативе главы Карелии.