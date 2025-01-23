Швейная фабрика в Карелии выпустила более 78 тысяч костюмов за 2024 год

Костомукшская фабрика отчиталась о производственных показателях за 2024 год.

Швейная фабрика «Арктика», расположенная в Костомукше, отчиталась о выпуске более 78 тысяч костюмов за 2024 год. Об этом стало известно в ходе рабочего визита исполняющей обязанности министра промышленности и торговли Республики Карелия Светланы Астаховой на предприятие 17 января.

Фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-Сервис», специализируется на производстве спецодежды для промышленных предприятий. В министерстве подчеркнули, что она была создана в 2023 году на базе площадей предприятия «AEK», приостановившего свою деятельность из-за санкций.

Для поддержки занятости сотрудников, уволенных с «AEK», служба занятости Карелии организовала программы профессионального обучения по швейным специальностям с гарантированным трудоустройством на фабрике «Арктика». Благодаря этому многие бывшие работники «AEK» смогли получить новую квалификацию и продолжить работу на новом производстве.

Производство на «Арктике» было запущено в октябре 2023 года, тогда же было закуплено и установлено необходимое швейное оборудование.

В Минпромторге отметили, что фабрика производит костюмы для работников таких крупных российских промышленных предприятий, как АО «Карельский окатыш» и АО «Кондопожский ЦБК».

В 2023 году швейная фабрика «Арктика» при поддержке Правительства Республики Карелия получила статус резидента Арктической зоны РФ.

Кроме того, в рамках мер поддержки региональных промышленных предприятий, «Арктика» стала победителем при отборе заявок на получение субсидий из бюджета Республики Карелия на возмещение части затрат по аренде помещений. В 2023 году объем предоставленной субсидии составил 3,7 млн рублей, а в 2024 году — 7,8 млн рублей.