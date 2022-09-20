Швейные мастерские в Петрозаводске переориентировали производство на нужды военных

В мастерской «Озонтекстиль» стали шить для мобилизованных спальные мешки, флисовые шапки и шарфы.

Предприятие «Озонтекстиль» откликнулось на просьбу республиканского Минэкономразвития и начало шить для военнослужащих то, что необходимо в первую очередь: спальные мешки, флисовые шапки и шарфы, а также аптечки, рассказали в правительстве Карелии.

— Производство переориентировали оперативно, в кратчайшие сроки. В этом помог опыт, полученный во время пандемии коронавируса. Тогда мы разработали комбинезоны и халаты для медиков, поставили производство на поток, договорились с поставщиками. «Сейчас по отработанной схеме было перестроиться проще», — сообщила предприниматель Галина Астафьева.

Ранее сообщалось, родственники мобилизованных из Карелии смогут передать посылки в воинские части.