Швец больше не министр

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Марина Швец покинула пост министра здравоохранения Карелии.
"У Марины Павловны вчера был последний рабочий день", - сказали "Столице на Онего" в министерстве здравоохранения.
Марина Швец в 1987 году окончила медицинский факультет ПетрГУ, затем работала врачом в Беломорске, втором роддоме Петрозаводска. После этого была начальником комитета здравоохранения, экологии и социального развития мэрии Петрозаводска. В ноябре 2011 года Швец назначили главным врачом республиканского госпиталя для ветеранов войн.
В сентябре 2017 года она стала и.о. министра здравоохранения Карелии, а в начале декабря лишилась этой приставки.
На должность руководителя ведомства прочат главу Минздрава Якутии Михаила Охлопкова. Накануне он приехал в Петрозаводск.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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