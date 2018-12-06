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Новости. Общество
09:21, 06 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Швец больше не министр

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Марина Швец покинула пост министра здравоохранения Карелии.

"У Марины Павловны вчера был последний рабочий день", - сказали "Столице на Онего" в министерстве здравоохранения.

Марина Швец в 1987 году окончила медицинский факультет ПетрГУ, затем работала врачом в Беломорске, втором роддоме Петрозаводска. После этого была начальником комитета здравоохранения, экологии и социального развития мэрии Петрозаводска. В ноябре 2011 года Швец назначили главным врачом республиканского госпиталя для ветеранов войн.

В сентябре 2017 года она стала и.о. министра здравоохранения Карелии, а в начале декабря лишилась этой приставки.

На должность руководителя ведомства прочат главу Минздрава Якутии Михаила Охлопкова. Накануне он приехал в Петрозаводск. 

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Комментарии

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Неизвестно
2018-12-06 10:10:29
Марина. браво) с пенсии и опять на пенсию) но с прибавкой)))
Сергей
2018-12-06 09:35:57
А что, любимые приставы кончились!?
Гость
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