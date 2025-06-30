Сибирь почтила память уроженки Петрозаводска, жены разведчика Рихарда Зорге

В Красноярском крае в память о Екатерине Максимовой установили памятник и мемориальную доску.

6 июля в Красноярском крае, в поселке Большая Мурта на месте смерти Екатерины Максимовой — жены легендарного разведчика Рихарда Зорге, — установили памятник и мемориальную доску в память о ней. Об этом рассказал заслуженный журналист России Юрий Шлейкин, автор книги «Катя и Рихард». Фото взяты со страницы Юрия Шлейкина.

Катя родилась в Петрозаводске 6 ноября 1904 года. Отучилась в Мариинской женской гимназии, а после работала в губернском статистическом бюро. В свое время играла в любительских спектаклях театральной студии. Училась в Ленинграде в театральном институте.

Катя и Рихард прожили вместе всего полгода, поскольку он был сотрудником разведывательного управления Красной Армии: в мае 1933 года он отбыл в командировку в столицу Японии Токио.

Спустя два года, летом 1935 года, он приехал в Москву всего на две недели. Больше они с Катей не виделись. Ждали ребенка, но потеряли его.

Рихарда казнили в Японии в день Великого Октября, 7 ноября 1944 года. А Катя Максимова трагически умерла в Красноярском крае, куда ее отправили в ссылку после годичного заключения.

«Инициаторы и организаторы этого благородного и памятного события — участники Общества «Зорге», которое создано в начале этого года. Руководит Обществом Дмитрий Михайлович Курганов», — рассказал на своей странице Юрий Шлейкин.