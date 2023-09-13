Из очагов сибирской язвы под Воронежем госпитализировали уже девять человек

Причиной распространения опасного заболевания стала разделка туши зараженного непривитого животного.

Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы района.

Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего в двух районах ввели карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного, напоминает информагентство.

«По информации врачей, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировали 9 человек. Лабораторно подтвердили 8 случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района», — цитирует информагентство представителя экстренных служб.

Как уточняет РИА Новости, 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор Воронежской области объявил о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного.

Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка в Воронеже. Там были взяты 14 проб, по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, напоминает РИА Новости.

Всё проданное из очага сибирской язвы мясо в Богучарском районе нашли и уничтожили. В общей сложности это 672 килограмма, реализованные пяти гражданам, уточняет сетевое издание «TV Губерния — Новости Воронежа».

Кроме того, найденная в 650 метрах от фермы в селе Лебединка тёлка также уничтожена. Сейчас в районе повторно вакцинируют скот. Правоохранители выясняют, из какого района животные поступили в хозяйство.

– Это не из Воронежской области, это привозной скот. И мы подозреваем, что скорее всего был завезен больной скот. Это одна из версий заболевания именно в Богучарском районе, – приводит издание слова зампреда правительства Воронежской области Виктора Логвинова.

Двое из пяти граждан, которым продали мясо из очага сибирской язвы, являются владельцами кафе. Было возбуждено три уголовных дела, сообщает издание.

Почти сразу издание сообщает о том, что в Воронежской области начали подворовой обход хозяйств для снижения риска распространения сибирской язвы. Кроме того, в регионе организуют пункты пропуска. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Согласно документу, до 2 октября в регионе проведут подворовой обход личный хозяйств с целью выявления неучтенных животных. По словам зампреда правительства Воронежской области, с проверками уже пройдено более 10 тысяч подворий и выявлено более шести тысяч голов неучтённого скота.

Руководители рынков, мини-рынков и ярмарок с 13 сентября организовали входной контроль поступающей животной продукции. Не позднее 14-го сентября на въездах в Воронежскую область организуют мобильные посты ДПС для контроля перемещения сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции. До 15 октября в регионе вакцинируют работников животноводческих ферм, мясокомбинатов и убойных пунктов, а до 1 декабря в регионе внепланово привьют всех восприимчивых к сибирской язве животных, пишет «TV Губерния — Новости Воронежа».

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