Сибирская компания сорвала поставку машины для лыжных трасс в Карелии

Фирма из Барнаула взяла 13,3 миллиона за снегоуплотнительную машину, но обязательства вовремя не выполнила.

В УФАС Карелии сообщили о включении в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Авенир» из Барнаула. Поводом стало обращение администрации Костомукшского городского округа.

Сибирская фирма стала победителем по результатам аукциона на поставку снегоуплотнительной машины для подготовки лыжных трасс для физкультурно-оздоровительного комплекса Костомукши. Но компания в срок инвентарь не поставила без объективных причин, хоть и получила аванс - 13 миллионов 365 тысяч рублей.

Помимо включения компании в реестр недобросовестных поставщиков, антимонопольный орган направит материалы правоохранителям для принятия мер.