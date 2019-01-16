Сидевший в тюрьме мужчина избил петрозаводчанина табуретом

В полицию Петрозаводска поступила информация из больницы о том, что к ним был доставлен мужчина травмой головы, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего. У потерпевшего, 37-летнего петрозаводчанина, в квартире были гости – 51-летний приятель с супругой.

В какой-то момент между хозяином и гостем возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил владельца квартиры табуретом по голове. Затем нападавший и его спутница ушли, а потерпевший позвонил в скорую помощь.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее он был судим и находился под стражей.