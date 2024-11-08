Сигнал о размыве песчаного берега реки Волома поступил в Минприроды Карелии

Ведомство сообщило о размыве песчаного берега реки Волома в районе деревни Венгигора Медвежьегорского района, на котором находится место захоронения умерших.
В Минприроды Карелии поступил сигнал о размыве песчаного берега реки Волома в районе деревни Венгигора Медвежьегорского района, на котором находится место захоронения умерших. Об этом сообщили в паблике ведомства.
По данному факту на следующей неделе запланирован выезд сотрудников Медвежьегорского лесничества с приглашением администрации Паданского сельского поселения, на балансе которой находится кладбище, для оценки ситуации и дальнейшего принятия решений
— прокомментировали в источнике.
Напомним, ранее фото разрушающегося кладбища в поселке Медвежьегорского района опубликовали в соцсети.
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