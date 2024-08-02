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Сигнал отсутствует: В Карелии пройдут временные отключения телевещания

Новости. Общество
08:30, 04 Августа 2024
фото: © wikipedia.org

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«Тишина в эфире» станет следствием профилактических работ.

Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» информирует о кратковременных перерывах вещания на объектах телерадиосети с 5 по 9 августа в связи с профилактикой оборудования и ремонтными работами на антенно-мачтовых сооружениях (АМС). Информация об этом  опубликована в паблике Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи  Карелии.

С 5 по 7 августа с 9:00 до 17:00 в Сортавале пройдут монтажные работы на АМС (ожидаются перерывы в трансляции цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 и Радио России).

С 5 по 9 августа с 10:00 до 18:00 в Кеми пройдет ремонт АМС (прервется вещание цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2).

9 августа с 11:00 до 17:00 в поселке Валдай пройдут  профилактические работы (ожидается перерыв трансляции цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2). 

Обо всех планируемых остановках филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр РК» предупреждает на сайте в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя. Для пользователей смартфонов разработано бесплатное приложении «Телегид», в котором можно увидеть остановки на ближайших цифровых объектах и программу передач.

Информация о плановых остановках еженедельно обновляется.

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