Сигнальная ракета залетела на балкон жилого дома в Петрозаводске

В новогоднюю ночь в квартиру дома на Лососинском шоссе, 35 в Петрозаводске залетела сигнальная ракета, сообщает издание «Губерния Daily» со ссылкой на пострадавших жильцов.

— В 00:09 к нам на лоджию залетела реактивная сигнальная ракета калибра 40 мм. Снаряд пробил стеклопакет и сдетонировал уже на балконе. Пожара удалось избежать, мы оперативно начали заливать водой, а сам горящий снаряд я взял простынёй в руки и выбросил с балкона десятого этажа, — рассказал глава семьи.

В момент происшествия в квартире находились четыре человека, в том числе семимесячный младенец. По словам мужчины, никто из домочадцев не пострадал, однако инцидент нанёс им психологическую травму.

Как сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии, по факту ЧП проводится проверка.

Ранее мы писали, что в новогоднюю ночь на Финском проезде, 7 в столице Карелии загорелась квартира. В результате пожара никто не пострадал.